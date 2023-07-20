Kadınlar laik eğitim istedi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen günlerde yaptığı açıklamayla karma eğitimi hedef almıştı.

Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu dün İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Tekin’in açıklamalarını protesto etti. İl Milli Eğitim binasının önünde kadınlar polis engeliyle karşılaştı. Kadınlar, müdürlüğe yakın bir yerdeki parka yönlendirilirken, slogan atmalarına izin verilmedi.

Platform adına Evrim Gürenin, “1,5 milyondan fazla kız çocuğunun okuldan uzakta olduğunu görüyoruz. Bakan yanıt versin: Nerede bu kız çocukları? Kadınların, kız çocuklarının en temel haklarının gaspını hedefleyen iktidar eğitimi bir araç olarak kullanıyor” açıklamasını yaptı.

Fotoğraflar: Vedat Arık