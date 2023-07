HKP'den Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında yaptığı “Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli” açıklamasına karşı tepkiler sürüyor.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “görevi kötüye kullanma”, “Anayasa’yı ihlal” ile “Anayasa m. 24 ve m. 174’e aykırılık” suçlarını işlediğini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” diyen AKP’giller’in Ortaçağcı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunduk.

Öte yandan Bakan Tekin hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

“YUSUF TEKİN LAİK EĞİTİMİ HEDEF ALMIŞTIR”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, “Ülkemizde her geçen gün laiklik karşıtı, ortaçağcı gericilerin saldırıları artarak devam etmektedir. Ülkemize ekmek ve su gibi gerekli olan laiklik ilkemiz ve onun getirisi olan laik eğitim şimdi de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından hedef alınmıştır” dedi.

Bakan Tekin’in, ‘gerekirse kız okulları açabilmeliyiz’ sözünü anımsatan Çıngı, “Yusuf Tekin bir Milli Eğitim Bakanı olarak aileleri tarafından okula gönderilmeyen kız çocuklarının aileleri hakkında soruşturmalar, engellemeler ve gerekli gördüğü tatbikatları yapmak zorundadır. Ancak Yusuf Tekin’in aklına ilk olarak erkek ve kız çocuklarının ayrı okullarda okuması gerektiği, ayrı kız okulları kurulması gerektiği gelmişse bunun sebebi laiklik karşıtı temel düşüncelerinden dolayıdır ki Yusuf Tekin’in yaptığı bu açıklamaya ilk destek de yine HÜDA PAR tarafından gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“LAİKLİĞE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çıngı açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“HKP olarak, Yusuf Tekin’in yaptığı anayasamızın temel ilkelerinden biri olan laiklik ilkesine aykırı açıklamaya karşı hakkında suç duyurusunda bulunduk. HKP olarak, Mustafa Kemal Atatürk ve Birinci Kuvayimilliyecilerin bizlere miras bırakmış olduğu laiklik ilkemize her alanda ve her yerde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Her kim ki laiklik ilkesine karşı olursa, her kim ki laiklik ilkemizi çiğneyen açıklamalarda bulunursa karşısında HKP’yi bulacaktır.”