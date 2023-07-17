DP lideri Gültekin Uysal'dan ÖTV zammına tepki: 'Erdoğan'ı Nobel ödülü için öneriyorum'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ÖTV zammına; “Faiz sebep-enflasyon sonuç’ teziyle bir ülke nasıl batırılır çalışmasından dolayı Nobel ödülü için öneriyorum” tepkisini gösterdi.

ANKA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:37
DP lideri Gültekin Uysal'dan ÖTV zammına tepki: 'Erdoğan'ı Nobel ödülü için öneriyorum'
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, akaryakıtta alınan ÖTV’deki artış kararına tepki gösterdi.

Uysal, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:

“Bugünkü ekonomik çöküşü sadece son 2 yıllık yanlış ötesi kobay muamelesine tabi tutulduğumuz deli saçması iktisadi tez denemelerinden ibaret görmemek lazım. Karşı karşıya kaldığımız hal, 21 yıldır kademe kademe rengi koyulaşan TC. Devletinin bilerek ve istenerek ‘devleti ele geçirme’ saikiyle tabi tutulduğu kurumsal, siyasi ve ekonomik yağma/talanın toplamda getirdiği noktadır! Ayrıca büyük mütefekkir/müçtehitlerden Erdoğan’ı ‘Faiz sebep-Enflasyon sonuç’ teziyle bir ülke nasıl batırılır çalışmasından dolayı Nobel ödülü için öneriyorum.”


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