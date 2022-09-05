Kadınlardan Sivas Kongresi mesajı: 'O ruha ihtiyacımız var'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 02:00

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu, 4-11 Eylül 1919 tarihlerinde toplanan Sivas Kongresi’nde, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasının ve ardından ulus egemenliğine dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığını belirtti.

Moroğlu, “Ulusumuzun bağımsızlık yürüyüşünün köşe taşlarından olan Sivas Kongresi’nde kararlılığımız dünyaya duyurulmuştur. O günlerdeki iradeye ve ruha bugün de ihtiyacımız var” dedi.

İKKB’nin Sivas Kongresi’nin 103. yıldönümü nedeniyle hazırladığı bildiri şöyle devam ediyor:

“Mustafa Kemal, Sivas Kongresinin önemini ‘Milli sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekûn kendisini savunacak ve direnecektir. Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi’ sözüyle vurgulamıştır.

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, ülkemizde Cumhuriyetin kurucu değerlerine karşı tüm girişimlere rağmen, Atatürk ilke ve devrimlerine inanan, kadın erkek eşitliğini savunan tüm yurttaşlar gibi, laik demokratik hukuk devleti Cumhuriyetimizi sonsuza dek savunmak, korumak ve yaşatmak için kararlılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz.”







