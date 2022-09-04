Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' mesajı: 'Yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümünde, "Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti’mizin temellerini attılar" dedi.

ANKA
04 Eylül 2022 Pazar, 10:47
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sivas Kongresi' mesajı: 'Yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler'
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas Kongresi’nin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bugün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun mesajı şöyle:

“Milletin kayıtsız şartsız egemenlik isteğini ve mücadele kararlılığını simgeleyen Sivas Kongresi’nin 103. yılında, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum.

Onlar; yılmadılar, mücadeleden asla vazgeçmediler ve Türkiye Cumhuriyeti’mizin temellerini attılar. Bugün de aynı ruh ve kararlılıkla bizim mücadelemiz, Cumhuriyet’imizi demokrasi ile taçlandırmak için sürüyor. Başaracağız!”


Kemal Kılıçdaroğlu Sivas Kongresi

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