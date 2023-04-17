Kadınların isyanı meydanda

Kadıköy’de bir araya gelen kadınlar, iktidara “İsyandayız. 20 yıldır bizden çalmak için uğraştıkları hayatlarımızı savunmaya kararlıyız” tepkisini gösterdi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2023 - 03:00
Kadınların isyanı meydanda
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Kadınlar Birlikte Güçlü (KBG) “Kadın düşmanları gidecek, kadınların isyanı değiştirecek” diyerek dün Kadıköy’de bir eylem yaptı.

Eminönü İskelesi’nde yapılan eylemde KBG adına yapılan basın açıklaması okundu. 

Açıklamada şunlar ifade edildi:

“Bugün hayatlarımız, haklarımız için birbirimizin umudu olduğumuz için buluştuk. Bu siyasi düzene mahkûm olmadığımızı, daha iyisini hak ettiğimizi ve daha iyisini kuracağımızı söylemek için toplandık. Mücadelemizle, isyanımızla, bizden çalmak için 20 yıldır uğraştıkları hayatlarımızı savunmak için bir araya geldik. İsyanımızı büyütmek ve örgütlemek için “İsyan” diyoruz. Erkek şiddetine, trans cinayetlerine, haklarımızı gasp etmeye kalkanlara, emeğimizi sömürüp görünmez kılanlara, savaşa, kayyum siyasetine, homofobiye, transfobiye, tacize, tecavüze, İstanbul Sözleşmesi’ni fes edenlere, kadınlar yoksullaşırken bir de nafakaya göz dikenlere: İsyan!” 

Fotoğraflar: Vedat Arık


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