Edirne'de erkek arkadaşının tartıştığı kişi vuran kadın tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde erkek arkadaşıyla tartışan kişiyi ruhsatsız av tüfeği ile yaralayan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Keşan ilçesi Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki bir evde Y.Ö. adlı kadın, erkek arkadaşı U.Ö. ile tartışan M.K. adlı kişiye, evde bulunan ruhsatsız av tüfeği ile ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmaların kalçasına isabet ettiği M.K. yaralandı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Yaralı M.K. sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi savcıdaki ifadesinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Edirne kapalı cezaevine gönderildi.
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