'Kadir Mısıroğlu'ndan etkilendik' demişlerdi: Atatürk büstüne saldıranlara hapis cezası

08 Kasım 2022 Salı, 16:12

Olay, 9 Şubat gecesi Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Kernek Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki Atatürk büstü, saldırı sonucu kırıldı.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki M.D. ile 15 yaşındaki E.D., il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. Suçlarını itiraf eden M.D. ve E.D., tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Şüpheli M.D., savcılığa verdiği ifadede, 11. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek şunları söylemişti:

“E.D., ağabeyimin oğlu olur. Kendisi ile birlikte sürekli internetten Kadir Mısıroğlu’na ait videoları izleriz. Olaydan yaklaşık 2-3 ay önce izlemiş olduğum videolarda Kadir Mısıroğlu, Atatürk’ün put olduğunu söyledi. Yine de bu videolarda, şu an ismini hatırlamadığım bir peygamberin putları kırdığından bahsediyordu. Ben de o gün, sevap olduğunu düşünerek yeğenim olan E.D. ile yolda yürürken okul içerisindeki Atatürk heykelini kırmaya karar verdik. Olay, tamamen aniden gelişen bir olaydır. Atatürk heykelini bulunduğu yerden elimizle kırdık ve yakında bulunan çöp konteynerinin içerisine attık. Tamamen Kadir Mısıroğlu’nun videolarından etkilendiğimiz için kendi irademizle böyle bir şey yaptık. Kamera görüntülerindeki 2 şahıs ben ve yeğenim E.D., ıslanmamak için yüzümüze kar maskesi takmıştık."

HAPİS CEZALARI

Bir süre sonra tahliye edilen M.D. ve E.D. hakkında Malatya Çocuk Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Mahkeme, M.D’ye ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma’ suçundan 10 ay, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan da 3 ay 10 gün hapis cezası verdi. 15 yaşındaki E.D. ise ‘Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma’ suçundan 7 ay 15 gün, ‘kamu malına zarar verme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, her iki saldırgana verilen cezaları ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ kapsamında erteledi.