Kaftancıoğlu'ndan AKP'nin reklamına tepki

Yayınlanma: 16.04.2023 - 13:34

Güncelleme: 16.04.2023 - 13:34

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,sosyal medya hesabından AKP'nin önceki gün "Doğru adamla yola devam" sloganıyla yayınladığı reklam filmini eleştirdi.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adını hatırlayamadığım bir film izlemiştim. Adam sevdiği kadını öldürmekle kalmayıp fırında pişirip yiyordu. Mahkemede hakim “neden yaptın?” diye sorunca “çok seviyordum o nedenle” diyordu. AKP’nin reklam filmi aslında ülkemizde yaşanan tam da benzer durumların yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar. Ne yaparsa yapsın sevdiğinden vazgeçme anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar 28 gün kaldı #HepBirlikte değiştireceğiz!"

yaşanmasının altında yatan zihniyeti göstermesi açısından manidar

Ne yaparsa yapsın sevdiğinden vazgeçme anlayışı ve dayatması kadın cinayetlerinin ve toplumsal travmaların ana sebebidir

Buraya kadar düşmüşler demiyorum zaten buradaydılar

28 gün kaldı #HepBirlikte değiştireceğiz! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 16, 2023

AKP’nin sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı için "Doğru Adamla Yola Devam" başlığıyla yayınladığı 1 dakika 18 saniyelik videoda AKP 2011 yılındaki seçim şarkılarından biri olan "Haydi Bir Daha" parçasına yer verilirken "İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendiyle aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Asıl şimdi vazgeçmemek, sıkı sıkıya sarılmak lazım" ifadeleri kullanıldı.