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Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting alanlarında izlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul etmesine dair açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:15
Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: 'Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda'
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CHP'nin reklam filminin montajlı halini 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden önce yaptığı mitinglerde gösteren Erdoğan, dün katıldığı bir televiyon yayınında söz konusu videoya dair "Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayımladılar, haydi, haydi, haydi türü. Kandil'dekilerle bu şekilde ama montaj ama şu ama bu" dedi.

Kaftancıoğlu ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine dair montajlı bir görseli şu not ile paylaştı:

"Montajcı değil sadece, kumpasçı aynı zamanda… 6 yıl önce bu fotoğrafı da Meclis kürsüsünden (yazık) kamuoyunun gündemine sokan kendisiydi. Sizlerin oyu ve benim annem de olmak üzere bütün annelerin ahı gönderecek bu montajcı, kumpasçıları…"



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