Kaftancıoğlu'ndan Ülkü Ocakları Başkanı'na: 'Önce Sinan Ateş'in katillerine laf et'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 20:20

Güncelleme: 29.04.2023 - 20:20

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kaftancıoğlu'nu hedef alarak "Çocuklarınızı CHP'ye özellikle de Canan Kaftancıoğlu gibi DHKP/C teröristlerle yatıp kalkanların olduğu yere göndermeyin. Cocuklarınız karşınıza asker ve polise silah sıkan terörist olarak çıkar" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, alıntıladığı tweetle Yıldırım'a yanıt verdi.

Kaftancıoğlu tweetinde şunları yazdı:

"Kendisi önce göz göre göre öldürülen dava arkadaşı Sinan Ateş’in katillerine! bir laf etsin sonra bana söz etme hakkı doğar belki... Söz etmekten kastım iftira atmak, yalan söylemek değil elbette ancak bildikleri tek şey bu ne yazık ki... Anadoluda 'bas git' deriz böylelerine… Unutmadan konuşmasında söylediği hakkımdaki hayal ürünü iftirasından dolayı dava açacak ve gereğini de yapacağım elbette... Sayesinde ÇYDD öğrencileri burslarına kavuşacaklar yine"