Kaftancıoğlu: CHP logolu sahte 'Apo'yu çıkaracağız' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Yayınlanma: 27.04.2023 - 00:58

Güncelleme: 27.04.2023 - 01:00

Bir matbaada CHP logolu “İktidar olduğumuzda Apo’yu çıkartacağız” yazılı sahte broşür bastırılması olayında emniyetin görüntülerden tespit ettiği iki kişinin AKP İstanbul ve Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici olduğunu duyurdu.

Emniyet yetkilileri tarafından, terör örgütü propagandası içerdiği ifade edilen sahte broşür olayıyla ilgili:

1-Kişiler tespit edilmiş ve yetkililere görüntüler verilmiş olmasına rağmen üzerinden 24 saat geçmişken savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor?

2-Görüntülerle tespit… pic.twitter.com/HcyBJy2iQ2 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 26, 2023

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet yetkilileri tarafından, terör örgütü propagandası içerdiği ifade edilen sahte broşür olayıyla ilgili:

1-Kişiler tespit edilmiş ve yetkililere görüntüler verilmiş olmasına rağmen üzerinden 24 saat geçmişken savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor?

2-Görüntülerle tespit edilen 2 genç AKP İstanbul ve AKP Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici. AKP il başkanına bilgi verdim, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Sonucu hep birlikte göreceğiz ancak bildiğim bir şey var ki sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağımız. Aklı kötülüğe çalışanları, gençleri bu kötülüklerine alet edenleri göndermeye #AzKaldı."