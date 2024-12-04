Kağıdı yırtıp, bavulu kürsüye çıkarmıştı: MHP'li Büyükataman, Özgür Özel’i hedef aldı

Bahçeli'nin kendisi hakkındaki ifadelerine 'valiz hesabı' ile yanıt veren CHP lideri Özgür Özel'e MHP'li İsmet Büyükataman'dan tepki geldi. Büyükataman, "Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır" dedi.

Kağıdı yırtıp, bavulu kürsüye çıkarmıştı: MHP'li Büyükataman, Özgür Özel’i hedef aldı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:32

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik haklı eleştirilerine cevap vermekten kaçtığını, dün TBMM kürsüsünde "Gazi Meclise yakışmayacak bir nezaketsizliğe imza attığını" öne sürdü.

"SİYASETEN BAVULUNU TOPLAMASI YAKINDIR"

Özel'in yaptığı "yakışıksız davranışın söyleyecek sözünün kalmadığının, CHP'nin tükenişinin ve aziz millete verecek bir cevabının olmadığının ilanı olduğunu" savunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin DEM'inde fokur fokur kaynayan CHP ve Özgür Özel, milletten ve demokrasiden umudunu kestiğini bir kez daha TBMM kürsüsünde göstermiştir. Kutuplaşmadan beslenen, fonlanmış kalemlerle ayakta durabilen, demokrasi karşıtlarıyla iş tutan CHP'nin maskesi düşmüştür.

Özgür Özel'in söyleyecek sözü bitmiş, gerçek yüzü görünmüş, kürsülerde geçirdiği öfke krizlerinin kurbanı olmuştur. Özgür Özel'e ve CHP'ye söyleyeceğimiz şudur; Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri büyük Türk milletinin vicdanının sesidir. Bu sese kulak vermeyen, yırtıp atmaya teşebbüs eden herkesin sonu karanlıktır. Böyle giderse Özgür Özel'in de siyaseten bavulunu toplaması ve ofis siyasetine mahkum olması yakındır."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün hedef aldığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

Bahçeli'den saatler sonra kürsüye gelen Özel, "Devlet Bey istiyor ki bunları konuşayım" diyerek elindeki kağıt parçasını yırttı.

"Ben Devlet Bey'e inat bunları konuşacağım..." diyen Özel, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarıyla ilgili dövizleri gösterdi. Sonrasında ise alım gücünün ne kadar düştüğünü göstermek isteyen Özel, bir valiz dolusu parayı "Parayı pul ettiniz!" diyerek kürsüye dizdi.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Devlet Bahçeli #İsmet Büyükataman

İlgili Haberler

Son Dakika... Özgür Özel'den Bahçeli'ye görülmemiş yanıt! Önce kağıdı yırttı, sonra valizi çıkardı: 'Devlet Bey'e hediyem olsun...'

Son Dakika... Özgür Özel'den Bahçeli'ye görülmemiş yanıt! Önce kağıdı yırttı, sonra valizi çıkardı: 'Devlet Bey'e hediyem olsun...'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü için videolu mesaj

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 4 Aralık Dünya Madenciler Günü için videolu mesaj
Özgür Özel, engelli STK'larla bir araya geldi: 'Bakanlık konusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz'

Özgür Özel, engelli STK'larla bir araya geldi: 'Bakanlık konusunda hazırlıklarımızı yapıyoruz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler