Kağızman’a kayyum... CHP'li Alp: 'Sürecin hukuka uygun olduğunu söylemek mümkün değildir'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 25.02.2025 - 04:00

Cumhuriyet konuya ilişkin CHP Kars Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi İnan Akgün Alp ile konuştu.

Alp, kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek sürecin adil yargılanma ilkesine aykırı olduğunu ifade ederek “Kağızman Belediye Başkanı, yoğun kar yağışı nedeniyle duruşmaya katılamadı. Savunma hakkı talebi mahkeme tarafından reddedildi. Avukatlarının ek süre talebi de geri çevrildi. Buna rağmen acele bir şekilde karar verilerek hapis cezası hükmü kuruldu. Bu sürecin hukuka uygun olduğunu söylemek mümkün değildir” dedi.

CHP’li Alp, kayyum uygulamalarını “halk iradesine darbe” olarak nitelendirerek, bu yöntemin artık kalıcı bir uygulamaya dönüştüğünü savundu.