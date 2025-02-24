Son Dakika... DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı!

Son dakika gelişmesi... Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası alması nedeniyle görevden alındı, yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Son Dakika... DEM Partili Kars Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 07:56

Kars Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/44 esas sayılı dosyası kapsamında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alması nedeniyle Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Yerine ise Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliğince Kağızman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.


Etiketler: #Kars #kayyum #Dem Parti #Kağızman

İlgili Haberler

FETÖ soruşturması... Kayyum atanan 'Maydonoz Döner' skandalında yeni ayrıntılar: Açılışını AKP'li ve MHP'li isimler yapmış!

FETÖ soruşturması... Kayyum atanan 'Maydonoz Döner' skandalında yeni ayrıntılar: Açılışını AKP'li ve MHP'li isimler yapmış!
DEM Partili Bakırhan'dan iktidara sert tepki: 'Karşımızda karanlık kayyumcu anlayış var'

DEM Partili Bakırhan'dan iktidara sert tepki: 'Karşımızda karanlık kayyumcu anlayış var'
Van’da kayyum protestosu: Tutuklu sayısı 40’a ulaştı

Van’da kayyum protestosu: Tutuklu sayısı 40’a ulaştı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler