Kars'ta sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!
Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramada; 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Polis ekipleri, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.
Etiketler: #Alkol #Operasyon #Sahte içki #Kars
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