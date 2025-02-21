Kars'ta sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aramada; 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.

Kars'ta sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:50

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Alkol #Operasyon #Sahte içki #Kars

İlgili Haberler

Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı

Çankırı'da 'sahte içki' operasyonu: 5 gözaltı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi

Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 63'e yükseldi
İstanbul Zeytinburnu’nda depoya 'sahte içki' baskını: Litrelerce ele geçirildi...

İstanbul Zeytinburnu’nda depoya 'sahte içki' baskını: Litrelerce ele geçirildi...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler