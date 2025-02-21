Kars'ta sahte içki operasyonu: Gözaltılar var!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 09:50

Güncelleme: 21.02.2025 - 09:50

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Polis ekipleri, kent merkezi ve Kağızman ilçesinde bazı adreslere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 47 şişede 23,5 litre sahte içki, 11 şişe gümrük kaçağı içki, 40 litre etil alkol ve 46 şişe aroma kiti ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.