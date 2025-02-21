Kars’ta kar eğlencesi: Çocuklar kar topu savaşı yaptı, aileler halay çekti!

Kars Belediyesi, okulların tatil olmasını fırsata çevirerek çocuklar ve aileleri için 'kar şöleni' düzenledi. Şölene katılanlar kepçe ile meydana getirilen karla kar topu savaşı yaptı. Üşüyenler ise ya ateş başında ya da çekilen halaylara eşlik ederek ısındı.