Kahramanmaraş merkezli büyük deprem: AKP'li milletvekili ve ailesi de enkaz altında

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:45

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:55

Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından başta Kahramanmaraş olmak üzere çevre illerdeki büyük yıkım meydana geldi.

Depremin şiddetli hissedildiği Adıyaman'da da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasına göre yaklaşık 100 bina yıkıldı.

Şimdiye kadar 13 kişinin yaşamını yitirdiği açıklayanan Adıyaman'da enkaz altında kalanlar arasında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

Taş'ın sosyal medya hesabından "Vekilimiz Yakup Taş ailesi bir cok hemşehrimiz gibi deprem nedeniyle enkaz altındadır" açıklaması yapıldı.