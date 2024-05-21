Kalemoğlu köyü sakinleri madene karşı direniyor: 'Kocamurt'u vermeyeceğiz, ormanda talana hayır!'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Gördes'te bulunan Kalemoğlu Köyü'nde nikel madenine karşı başlatılan mücadeleye destek verdi. Madene karşı mücadele veren yurttaşları ziyaret eden Bakırlıoğlu, "Tüm itirazlara rağmen nikel zenginleştirme tesisi kuruldu. er gün 50 tanker dolusu Sülfürik asit işletmeye geliyor. Bu zarar yetmezmiş gibi Eskişehir ve Turgutlu’dan nikel cevheri kamyonlarla zenginleştirme tesisine geliyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:09
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CHP Manisa Milletvekili, Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa’nın Gördes ilçesi Kalemoğlu Köyü’nde yurttaşların nikel madenine karşı başlattıkları mücadeleye destek verdi.

Bakırlıoğlu, Kalemoğlu Köyü’nde gerçekleşen eyleme katılarak “Ormanlar palet sanayisi için adeta doğranıyor. Elimizde kalan son ormana da maden şirketleri göz dikti. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

"HERGÜN 50 TANKER SÜLFİRİK ASİT GELİYOR"

Bölgede 2007 yılından beri nikel madenciliği yapıldığını ifade eden Bakırlıoğlu “Aynı sahaya tüm itirazlara rağmen nikel zenginleştirme tesisi kuruldu. Sülfürik asit ile çıkan cevher zenginleştiriliyor. Her gün 50 tanker dolusu Sülfürik asit işletmeye geliyor. Bu zarar yetmezmiş gibi Eskişehir ve Turgutlu’dan nikel cevheri kamyonlarla zenginleştirme tesisine geliyor. Bugüne kadar birçok kaza meydana geldi. Bu madencilik faaliyetlerinin zaman içerisinde olumsuz etkileri gözükmeye başladı. Bilhassa bölgede sular etkilendi. Bölge köylüleri içme suyu olarak kullanamıyor” şeklinde konuştu.

"KÖYLÜLER SU İÇEMEZ HALDE"

Bugün çevreye duyarlı yurttaşlarla birlikte Kalemoğlu Köyü’ndeki hemşerilerine destek olmak toplandıklarını dile getiren Bakırlıoğlu şunları söyledi: “Sülfürik asit ile maden zenginleştirme işlemi nedeniyle artık çıkan suları içemeyen köylüler, şimdi de madenin genişletilmesi durumu ile karşı karşıya kaldı. Maden için Kalemoğlu Köyü’nün hemen yanında bulunan yüzlerce dekarlık orman sahasında sondaj çalışmaları başlatmak istiyorlar. Bu ormanlık alan aynı zamanda köyün su ihtiyacını karşılayan su kuyularını da içinde barındırıyor.

"7 KÖY ETKİLENECEK"

Köylünün duruma isyan ettiğini söyleyen Bakırloğlu “Bu işten zarar görecek olan köy sayısı toplamda yedi. Ormanlık alanda bulunan birçok endemik bitki de yok olma riski altında. Gördes-Akhisar arasında yer alan ormanlık alanda çok ciddi bir üretim baskısı var. Köylüler ormana direniş çadırı kurdular. Bugün bizde buraya hemşerilerimizin sesine kulak vermeye; sesine ses ve destek olmaya geldik. Ormanlarımızdaki kıyıma dur diyoruz. Çünkü maden işletme sahası genişletilmeye devam ederse; ormansız kalacağız."

Eylemde konuşan köylüler, “Bu köyde doğduk, büyüdük ve yaşıyoruz. Doğamızı kaybetmek istemiyoruz, madenci kalksın gitsin. Biz köyümüzde oturacağız. Paralarına güveniyorlar. Bize para lazım değil, doğa lazım” dedi. Gerçekleşen eylemde “Kocamurt’u vermeyeceğiz, Ormanda Talana Hayır” pankartları açıldı.


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