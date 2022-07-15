Kamer Genç, Fethullah Gülen için AKP'lileri böyle uyarmıştı: 'Başınıza bela olacak!'
Eski TBMM Başkanvekili ve eski CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in AKP iktidarını Fethullah Gülen'e karşı uyardığı görüntüler tekrar gündem oldu.
15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde 2016 yılında hayatını kaybeden eski CHP'li vekil Kamer Genç'in Meclis'te FETÖ hakkında söyledikleri tekrar gündem oldu.
Genç'in, AKP iktidarını Fethullah Gülen'e karşı uyardığı konuşmasında "Fethullah Gülen, kimdir bu arkadaşımız? Ne yapmak istiyor? Türkiye'deki sermayesi nereden geliyor? Acaba Türkiye'deki rejimdeki arolü nedir? Bunları bir araştıralım. Niye çekiniyorsunuz? Bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem. Benin zaten düşüncelerim belli. Araştıralım. Türkiye için çok büyük bir tehlike" demişti.
AKP'LİLER RAHAT OLMUŞTU
Rahatsız olan AKP'li vekiller ise Genç'in sözünü kesip üzerine yürümüştü.
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