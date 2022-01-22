Kılıçdaroğlu, Kamer Genç’i andı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 13:46

2015 yılında pankreas kanseri tedavisi gören Kamer Genç, 22 Ocak 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye siyasetinin tanınan isimlerinden Kamer Genç'i vefatının altıncı yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile andı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğu konumu Cumhuriyet’e borçlu olduğunu her fırsatta dile getiren, Cumhuriyet kazanımları ışığında siyasi yaşamını sürdüren, haksızlığa ve yolsuzluğa karşı verdiği mücadelesiyle gönüllerde taht kuran değerli siyaset insanı Kamer Genç'i saygı, rahmet ve özlemle anıyorum."

KAMER GENÇ KİMDİR?

1940'da Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Ramazanköy'de doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kamer Genç'in babası Ali Genç yazları İstanbul Silahtarağa'da amelelik yapmaktaydı. Başarılı bir öğrencilik hayatı geçirdi. 1960'da Ankara'da Maliye Okulu'na yatılı olarak girdi. Ancak okulun tamirata alınması nedeniyle öğrenimine bir süre Tunceli Lisesi'nde devam etmek zorunda kaldı. Ardından Maliye Okulu'na geri döndü. Bir yandanda babasının yanında çalışıyordu. Bu dönemde kardeşi Hıdır kızamık hastalığından yaşamını yitirdi. 1966'da Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni (Şu anki adıyla Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) bitirdi. Okulla birlikte Maliye Bakanlığı'nda staj da yaptı ve Bingöl'e vergi kontrol memuru olarak atandı.

1966 yılında girdiği Danıştay sınavını kazanan tek isim oldu. 1974-1976 yılları arasında Paris'te bulundu. Danıştay Tetkik Hakimliği ve Danıştay Savcılığı görevlerini yaptı. Danıştay'daki görevi 12 Eylül'ün ardından son bulan Genç, 1981 yılında Tunceli'den Danışma Meclisi Üyeliği'ne ve Başkanlık Divanı kâtip üyeliğine seçildi. 1983'te çok partili yaşama yeniden dönüşle birlikte Kamer Genç siyaseti sürdürme kararı alarak, Tunceli'den bağımsız milletvekili adayı olmaya karar verdi. Ama Danışma Meclisi'nde adaylığı veto edildi. 1983-1987'de mali müşavirlik yaptı. Ardından 4 dönem milletvekili seçildi. 1993'ten 1995'e kadar, 1996'dan 1999'a kadar ve 2001-2002 arası TBMM Başkanvekilliği yaptı. Ardından 2002 seçimlerinde DYP'nin barajın altında kalması dolayısıyla milletvekili seçilemedi. 2007 şeçimlerine bağımsız olarak katılıp milletvekili seçilmişti. 1 Haziran 2010 tarihi ile birlikte eski partisi CHP'ye geri döndü.

1966'da Danıştay sınavını kazanınca köyüne dönerek, ilkokuldan beri tanıdığı ve Tunceli Lisesi'nde beraber okuduğu Sevim Genç'i ailesinden istetti; Sevim Genç'in babası durumu olumsuz karşıladı. Ankara Solfasol köyünde öğretmenlik yapmakta olan Sevim Genç, babasının olumsuz görüşlerine karşın Kamer Genç'in evlilik teklifini kabul etti. 1967 yılında evlendiler. Seçkin ve Seçil isimli iki çocukları oldu. Kamer Genç iyi düzeyde Fransızca bilmekteydi.