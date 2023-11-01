Kamu İhale Kurumu uzman yardımcısı alımı ne zaman? Kamu İhale Kurumu uzman yardımcısı alımı şartları neler?

Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:28

Güncelleme: 01.11.2023 - 11:28

Kamu İhale Kurumu (KİK), Kamu İhale Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sonuçlarına göre üç gruptan toplam 15 (onbeş) kamu ihale uzman yardımcısı alacak.



KAMU İHALE KURUMU UZMAN ALIMI NE ZAMAN?



Kurumun Resmi Gazete'deki ilanına göre, gerekli şartları sağlayan adaylar, başvurularını, 6-17 Kasım tarihlerinde, e-Devlet'teki "Kamu İhale Kurumu-Kariyer Kapısı)" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Gerekli şartlara ve belgelere sahip adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak ve Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecek.

KAMU İHALE KURUMU UZMAN ALIMI ŞARTLARI NELER?

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2) En az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının tabloda belirtilen fakülte / bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1988 tarihinde ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

4) Sağlık yönüyle ilgili görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

5) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2022 ve 2023 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) tabloda belirtilen puan türlerinden (2. ve 3. Grupta yer alan puan türlerinin herhangi birinden) 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak ve en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday arasına girmiş olmak (son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava kabul edilecektir),

6) Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak (Müracaat tarihinde askerliğinin bitmesine 2 ay veya daha az süresi kalmış olan adaylar da bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla sınava başvurabilir),

7) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup, yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.