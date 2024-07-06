Kamu ihalesi ‘arkadaş’a gitti

Yayınlanma: 06.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.07.2024 - 04:00

Toplam 3 geçerli teklifin verildiği ihaleyi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan Gürsoy’un şirketi Güryapı Restorasyon aldı. İhalenin bedeli ise 432 milyon 379 bin TL. Şirket geçen ay Ayasofya’nın restorasyon ihalesini de almıştı. Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camisi gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin de restorasyonunu yaptı. Şirket bugüne kadar 21 kamu ihalesine imza attı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar 173 milyon 707 bin TL.

