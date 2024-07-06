Kamu ihalesi ‘arkadaş’a gitti
İstanbul Fatih’te 27 ada 1 parsel sınırları içerisinde yer alan tarihi Şura-i Devlet binası için Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, restorasyon ihalesine çıktı.
Toplam 3
geçerli teklifin verildiği ihaleyi AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın lise arkadaşı Hasan
Gürsoy’un şirketi Güryapı
Restorasyon aldı. İhalenin
bedeli ise 432 milyon 379 bin TL.
Şirket geçen ay Ayasofya’nın
restorasyon ihalesini
de almıştı. Ahlat Köşkü
ve Çamlıca Camisi gibi
milyonlarca liralık projelerin
yapımını üstlenen Gürsoy’un
şirketleri, Bilal Erdoğan’ın
yöneticisi olduğu Okçular Vakfı
tarafından kullanılan Okçular
Tekkesi’nin de restorasyonunu
yaptı. Şirket bugüne kadar 21
kamu ihalesine imza attı. Bu
ihalelerin toplam bedeli ise 2
milyar 173 milyon 707 bin TL.
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