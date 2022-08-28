Kamuoyundan adalete tepki! Gülşen'i tutuklayanlar, milyonluk yolsuzluk ve rüşvet iddiaları için harekete geçmiyor

28 Ağustos 2022 Pazar, 04:00

CHP milletvekilleri, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Saray’a uzanan rüşvet ağı iddiasının ardından Meclis’te araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Pazartesi parti örgütümüz suç duyurusunda bulunacak. Vatan kurtaran savcı ve hâkim, haydi göreyim sizi; hem konser falan değil, konu SPK. Gençler sakın birbirinize düşmeyin. Hakaret falan değil mesele. Sizi kavga ettirmek istiyorlar çünkü paraya tapıyorlar. Paratapar bunlar” ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gülşen’i ışık hızıyla tutuklatan savcılar Sedat Peker’in ifşalarına karşı harekete geçmeyecekse, iddiadan da öte bu açıklamaların araştırılması için TBMM çatısı altında araştırma komisyonu kurulmalıdır. İddialarda adı geçenler ve bu iddialara tanıklık edebilecekler dinlenmelidir” çağrısında bulundu. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Bu yenilir yutulur olmayan iddialar, iddia sahibi ‘suç örgütü lideri’ diye görmezden mi gelinecek? Yayın ve ulaşım yasağı getirdiğinizde bu çuvala sığmayan mızrağı örtmüş mü olacaksınız?” tepkisini gösterirken CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise “Söz konusu Kılıçdaroğlu, CHP, muhalif gazeteciler, yazarlar ve sanatçılar olunca cesur olan savcılar, Sedat Peker’in iddiaları karşısında ölüm sessizliğinde. Harekete geçmek için ne bekliyorsunuz? Sedat Peker’in iddialarını neden araştırmıyorsunuz” sorusunu yöneltti.

"TARİHE KARIŞTI"

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de “Rüşvetin belgesi mi olurmuş sözü tarihe karıştı. Sedat Peker’in yayımladığı rüşvet belgelerinden sonra Gülşen için ışık hızı ile harekete geçen savcılar burada ne yapacak bakalım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise “İnsanlar sorunlarını, şikâyetlerini, bunlara dair belgelerini CİMER’le ve adliyelerle değil Sedat Peker ile paylaşıp çözümü böyle arıyorsa, iktidar ve yıkıma uğrattığı tüm kurumlar şapkayı önüne alıp düşünmeli, tarihe ve topluma verecekleri hesabı düşünerek kaygılanmalı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Ali Fuat Taşkesen, Serkan Taranoğlu ve bütün hırsızları ifşaya devam ediyor Sedat Peker. Suç duyurusunda bulundum. Belgeler, yazışmalar, istenen rüşvetler, çözülen işler ayyuka çıktı. Gülşen’i hemen tutuklayan savcıları göreve davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da “Yargının şu anda iktidarın hizmetinde olduğunu biliyoruz. Ancak tarihe not düşmek adına Sedat Peker’in yaptığı açıklamalarda adı geçen kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Elbette bir gün bu rezilliklerin peşine düşen sorumlu savcılar çıkacaktır” paylaşımında bulundu.