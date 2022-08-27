ABD'den Gülşen açıklaması: 'Adli taciz biçimlerinden endişe duyuyoruz'
Sanatçı Gülşen’in tutuklanması hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır” dedi.
Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği’nce, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, sanatçı Gülşen’in tutuklanmasının ardından açıklama yaptı.
Açıklamada "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.
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