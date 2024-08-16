Kanser hastası SGK’ye açtığı davayı kazandı
Zaide Mine Kaya’nın kazandığı dava kanser hastaları için emsal bir karar oldu.
İstanbul’da yaşayan 60 yaşındaki Zaide Mine Kaya’ya 2016’da meme kanseri teşhisi konuldu. Kaya’nın her iki göğsü de ameliyatla alındı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kanser tedavisi devam eden Kaya’nın, “Enhertu” isimli kanser ilacını kullanması doktoru tarafından “Hayati önem taşıyor” denilerek raporlandı.
TEK DOZU 166 BİN LİRA
12 ay boyunca üç haftada bir dört doz alınması gereken ilacın yalnızca bir dozu 166 bin lira. Maddi durumu ilacın maliyetini karşılamaya yetmeyen Kaya, ilaç masraflarının karşılanması için SGK Başkanlığı’na başvurdu. SGK ise maliyeti karşılamayı reddetti. Kaya’da SGK’ye dava açtı. Ankara 24. İdare Mahkemesi, SGK’nin savunması beklenmeden ret işleminin yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. SGK avukatları, idare mahkemesinin kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 11. İdari Dava Dairesi’ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren istinaf mahkemesi de idare mahkemesi kararının, usul ve yasa hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu belirterek SGK’nin istinaf başvurusunu reddetti. Zaide Mine Kaya’nın kazandığı dava kanser hastaları için emsal bir karar oldu.
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