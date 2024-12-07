‘Kapalı oturum yapılmalı’

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:35

Suriye’de yaşanan çatışmalarla her geçen saat bölgedeki dengeler değişirken CHP’de partililer Genel Başkan Özgür Özel’in söylediği “Bugün HTŞ gibi terör örgütlerinin Suriye rejimini geriletme çabalarına aklı selimle yaklaşılmalı. Sonu belli olmayan maceralardan uzak durmalı” uyarılarını tekrarlıyor.

CHP Çanakkale Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Grup Sözcüsü Özgür Ceylan da son yaşanan gelişmelere ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Ceylan, “Başka bir ülkenin iç işlerine karışmamaktan yanayız. Oradaki gelişmeler de bu durumu aşmış gibi. Bu nedenle bölgede ne olduğu hakkında Meclis’in bilgilendirilmesi gerekiyor. Bir kapalı oturumla Meclis’in bilgilendirilmesi son derece faydalı olacaktır. Milli savunma bütün ülkemizi ilgilendiriyor. Tüm milletvekilleri şeffaf bir şekilde bilgilendirilmeli” diye konuştu.