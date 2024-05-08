Karakoz’dan atama çağrısı: Eğitimden, öğretmenden tasarruf olmaz

Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:03

Güncelleme: 08.05.2024 - 11:03

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 20 bin öğretmen atanacağına dair açıklamalarına CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Karakoz, AKP iktidarının kamuda mülakatların kaldırılacağına dair vaadini tutmadığını belirterek, “AKP Genel Başkanı Erdoğan seçim döneminde ‘Kamuda mülakatı kaldıracağız’ demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ‘Mülakatların kaldırılacağını kim söyledi?’ çıkışıyla AKP Genel Başkanını yalanladı. AKP mülakat adaletsizliğiyle kul hakkına girmeye tüm hızıyla devam ediyor” ifadelerini kullandı.

"İHTİYACI 68 BİN AÇIKLADILAR, 20 BİN ATAMA YAPIYORLAR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yakın zamanda öğretmen ihtiyacını 68 bin olarak açıklamasına rağmen bugün ise sadece 20 bin öğretmen ataması yapılacağına dikkat çeken Karakoz, “İktidar, gençlerimize ve öğretmenlerimize gelince tasarrufu ve ekonomiyi bahane ediyor. Buradan iktidara çağrımızdır: Eğitimden, öğretmenden tasarruf olmaz, 68 bin öğretmenimizi mülakatsız hemen atayın, sebep olduğunuz atanmayan öğretmen ayıbına son verin; okulları öğretmensiz, çocuklarımızı eğitimsiz bırakmayın” şeklinde konuştu.