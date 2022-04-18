Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal ile görüştü
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmenin ardından Saadet Partisi'ni ziyaret etti.
Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp'i, genel merkezdeki makamında kabul etti.
Uysal ile Karamollaoğlu'nun 1 saat süren ve basına kapalı gerçekleşen görüşmesinin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Gültekin Uysal, sabah saatlerinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş, ardından basına yaptığı açıklamada da "Usul olduğu üzere Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan başlayarak, tüm genel başkanları bu hafta içerisinde ziyaret edeceğiz. Bugün saat 3.00'te Sayın Karamollaoğlu'nu, yarın Sayın Babacan'ı, çarşamba günü de Sayın Akşener ve Sayın Davutoğlu'nu ziyaret edeceğiz" demişti.
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