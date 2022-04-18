Kılıçdaroğlu'ndan Davutoğlu'na 'Gültekin Uysal' telefonu: Düzeltmeyi yeterli bulmadı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 09:08

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun arasında geçen görüşmeyi yazdı.

"Dün gece Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun cep telefonu çaldı. Arayan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu idi" ifadelerini kullanan Saymaz, CHP liderinin, Uysal’ın "20 yıllık AKP iktidarında sorumluluğa ortak olmamış olmak" şeklindeki tweetini hatırlatarak, "Biliyorum, böyle bir gelişme oldu. Yarın görüşeceğiz. Bana söyleyeceğiz bir şey var mı?" diye sorduğunu aktardı.

"GELECEK PARTİSİ, UYSAL'IN DÜZELTMESİNİ YETERLİ BULMADI"

Davutoğlu’nun Uysal’ın tweet’i karşısında şoke olduğunu ve yakın çevresine “CHP'nin de bir şeyler söylemesi gerekmez mi?” dediğini ifade eden Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

Dünkü görüşmede Davutoğlu, ‘Doğrusu, üzüldüm. Bu işin muhatabı liderlerdir. Biz bir uzlaşma iklimi oluştururken, hoş olmadı’ dedi. Öğrendiğim kadarıyla Gelecek Partisi, Uysal'ın düzeltmesini yeterli bulmadı. Uysal, bugün Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu'nu, yarın Ali Babacan'ı, çarşamba günü Meral Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaretler hasarı onarır diye düşünüyorum.