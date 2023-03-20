Karamollaoğlu duyurdu: Saadet Partisi'nin acı günü

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 11:25

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:25

Saadet Partisi Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit hayatını kaybetti. 65 yaşında yaşamını yitiren Simit bir süredir tedavi görüyordu.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medyadan bir taziye mesajı yayımladı.

Saadet lideri mesajında, "Nevşehir İl Başkanımız Ali Doğan Simit kardeşimizin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenâb-ı Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadesini kullandı.