Cübbeli’den Saadet Partisi ile Kılıçdaroğlu arasında İran bağlantısı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 17:07

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 17:40

Kendisini dinleyenlere "ebleh" diyen Cübbeli Ahmet, İran, Saadet Partisi ile CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında ‘bağ olduğunu’ iddia etti.

Cübbeli Ahmet’in bu yorumu nüfusunun önemli bölümünün Şii olduğu İran ile Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği arasında bağlantı biçiminde yorumlandı.

Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

"Saadet Partisi, niçin İrancı (...) Saadet Partisi'nin adayı kim Kılıçdaroğlu mesela Meral Akşener’in o değil yani ilan etmedi Saadet Partisi 'İlla siz olun' diye teşvik ediyor. Peki irtibat nereden anlıyor musunuz? Ben şöyle düşünüyorum, aldığım kulis bilgisine göre konuşmuyorum. İran irtibatı...

"MİLLETİ UYARMAK ZORUNDAYIM"

Biraz zor anlarsınız siz, jeton sizin geç düşebilir. İran, Saadet, Kılıçdaroğlu. Yine de anlamayanlar vardır tabii şimdi. Neyse ebleh de olsanız cennete gidersiniz mesele değil. Namazınızı kılın orucunuzu tutun devam edin... Ben milleti uyarmak zorundayım."