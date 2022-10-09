Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: 20 yıllık yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz" sözlerine yönelik olarak, "20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” ifadelerini kullanmıştı.
"20 YILLIK BİR YOLSUZLUK VE RÜŞVET DÜZENİNİ BİTİRMEK KOLAY DEĞİL"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.
Karamollaoğlu, “20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor. Vaktiniz de daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim(!)" dedi.
20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor, vaktiniz de daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim(!) https://t.co/lKjWMPtWrU— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2022
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