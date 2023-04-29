Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçen günlerde rahatsızlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 07:18
Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
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Millet İttifakı bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, geçen günlerde katıldığı bir canlı yayında rahatsızlanmış ve yayını yarıda kesmişti.

Programlarını iptal eden ve istirahate çekilen Erdoğan'ın gastroenterit enfeksiyonu geçirdiği açıklanmıştı.


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