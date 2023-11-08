Karamollaoğlu'ndan 'Gazze' çıkışı: 'Boşaltılması teklif dahi edilemez'

Yayınlanma: 08.11.2023 - 13:20

Güncelleme: 08.11.2023 - 13:21

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Saadet Partisi'nin grup toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Yıllardır Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürenler, bu sessizlikten aldıkları güçle şimdi tamamen yok etmek için harekete geçtiler. Birleşmiş Milletler raporlarına göre son yıllarda İsrail kaç Filistinli mazlumu katletmiş; 2010da 1659, 2011'de 2 bin 260, 2012'de 4 bin 936, 2013'te 4 bin 31, 2014'te 19 bin 860, 2015'te 14 bin 813, 2016'da 3 bin 572, 2017'de 8 bin 526, 2018'de 31 bin 558, 2019'da 15 bin 628, 2020'de 2 bin 781 ve 2023'te şimdilik 10 binden fazla Filistinli katledildi" dedi.

'BİZLER GAZZE'YE GİDEMİYORUZ'

Yıllardır bütün dünyanın bu ölümler karşısında sustuğunu kaydeden Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Tam 1 ay oldu; herkes yine susuyor, dünya yine görmezden geliyor. Bir halk göz göre göre soykırıma uğruyor. ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkelerin başkanları, başbakan ve bakanları Tel Aviv'e gidiyor ama bizler Gazze'ye gidemiyoruz. Gazze insansızlaştırılmak isteniyor; Filistinlileri vatanlarını terke zorlayarak. Çözüm diye sundukları şey, Gazze'yi tamamen İsrail'e teslim etmek. Bunların çözümü, yüz binlerce insanı mülteci olarak vatanlarını terk etmeye zorlamak. Gazze'nin boşaltılması teklif dahi edilemez. Herkes bilsin ki Gazze Filistin'indir. Kudüs'ün doğusu da batısı da Filistinlilerindir. 1897'yi ve 1917'yi bilmeyenler, 1948'de bir emrivaki ile İsrail'in kuruluşunu ve 1967'de yaşananları anlayamadılar. Sandılar ki İsrail duracak.

Sandılar ki İsrail bugüne kadar uyguladığı zulme son verecek. 1948'i ve 1967'yi unutanlar bugün kalkmışlar 'çözüm' diye Gazze'yi boşaltmayı teklif ediyorlar. Bu; Kıbrıs'tan vazgeçelim, Mavi Vatan iddialarımızdan vazgeçelim, İsrail'i daha da büyütelim, coğrafyamızda onulmaz yaralar açalım, Mescid-i Aksa'yı sahipsiz bırakalım demekten başka bir şey değildir. Herkes bilsin ki biz bunu kabul etmiyoruz. Bu işbirlikçi anlayışı reddediyoruz. Bugün Gazze'ye insani yardımlar dahi ulaşamıyorsa; Türkiye'yi güçlü kılacak politikaların uygulanmayışındandır."

DAVUTOĞLU: ŞOVU BIRAKIN

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Gazze'ye sahip çıktığı için teşekkür etti.

Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Meclis'te İsrail'i destekleyen kurum ve kuruluşların ürünlerinin satılmayacağına ilişkin talimatını eleştiren Davutoğlu, "Bırakın, şovu bırakın. Boykotu bu halk yapar. Eğer yapacaksanız; siz devlet olarak İsrail'e destek veren firmaların listesini çıkarın ve 'devlet ihalesine giremez' deyin. 'Devletin denetimindeki yerlere bu ürünler giremez deyin. Hava sahalarını kapatın. Hiçbir uçak İsrail'e ulaşmasın" ifadelerini kullandı.