Karamollaoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama: Kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, geçici seçim sonuçlarının ardından değerlendirmede bulundu. Seçim döneminin 'adil' olmadığını savunan Karamollaoğlu, "Yaşanabilir bir Türkiye' için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Karamollaoğlu'nun yayınladığı mesaj şu şekilde;
"Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı. Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan vatandaşımızın her birine teşekkür ediyorum. Bizler, ahlaktan ve adaletten hiçbir zaman taviz vermeden “Yaşanabilir bir Türkiye” için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bu ülke bizim, hepimizin!"
Seçim sonuçlarının ülkemize ve coğrafyamıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) May 28, 2023
Gönül isterdi ki, adil bir seçim dönemi yaşansın ancak ne yazık ki olmadı.
Her şeye rağmen kararlı bir şekilde mücadelemize omuz veren teşkilatlarımıza ve sandığa giderek oy kullanan…
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