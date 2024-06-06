Karanlığa karşı imza toplandı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 15:52

Güncelleme: 06.06.2024 - 15:52

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM); Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında yapılan ÇEDES projesine, ilk ve orta öğretim okullarında zorunlu din eğitimine, okul öncesi çocuklara din eğitimi verilmesine karşı örgütlediği imza kampanyasında 7 binden fazla imza topladı. İmza kampanyasını sonlandırmak ve kampanyanın sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması adına bugün 13.00’te, MEB önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada imza kampanyasının gerekçelerine değinilerek, “THTM, Türkiye’de şimdiye kadar görülmedik boyutta çocuk suistimali yaşandığını dikkatinize sunuyor. Emekçi halkımız açmaza sokularak çocuklarını istemedikleri halde imam hatip okullarına göndermek zorunda kalıyorlar. Din dersleri zorunlu ve müfredatın önemli bir kısmını kaplar hale geliyor. ÇEDES projesi ile okullarda imamlar seminer vermek ve çocukları okuldan çıkartarak etkinlik yapmak üzere görevlendiriliyor. Bu haliyle cumhuriyetin en önemli kazanımlarından olan eğitimin laik niteliği ortadan kaldırılıyor. Diyanet, geçen dönem okul öncesi bir milyon çocuğa dini eğitim vermekle övünüyor ve bunu önümüzdeki dönem üç milyon çocuğa genişletmeyi planladığını ilan ediyor” dendi.

‘AYDINLANMA SEMİNERLERİ’ YAPILACAK

Bütün bunların yaygın bir çocuk suistimali olduğunun altı çizilerek, “Çocuk zihinsel gelişimi ve hastalıkları uzmanlarının çok önemsenmesi gereken bildirisi esas alındı. Bildiri kısaca ‘erken yaşta zorunlu din eğitimi çocuk zihninin gelişimine zarar veriyor ve hatta akıl sağlığı sorunlarına yol açar’ diyordu” dendi. THTM’nin başlattığı Aydınlanma Seferberliği ise imza kampanyasıyla beraber sonlandırılmadı. Müredatta yer verilmeyen doğa ve sosyal bilimlere ilişkin konuların “Aydınlanma Seminerleri” ile işleneceği duyuruldu. “Aydınlanma seminerleri ile müfredatta yer verilmeyen doğa ve toplum tarihine ilişkin konuları Türkiye’nin seçkin aydınları, talep gelmesi durumunda gençlere anlatacaklar” ifadeleri kullanıldı.

KAMPANYA İÇERİĞİ

“Çocuklarımız İçin Bilimsel Eğitim İstiyoruz” başlığıyla imzaya açılan bildiride şu maddeler yer alıyordu: