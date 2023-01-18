Karar Resmi Gazete'de: Abdul Rehman Makki’nin mal varlığı donduruldu
Pakistan uyruklu Abdul Rehman Makkı’nın Türkiye’deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.
Pakistanlı Abdul Rehman Makki'nin Türkiye'deki mal varlığının dondurulmasını ilişkin karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; Abdul Rehman Makkı'nın Türkiye'deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.
Kararda şöyle denildi:
"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1998 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."
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