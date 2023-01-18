Karar Resmi Gazete'de: Abdul Rehman Makki’nin mal varlığı donduruldu

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 09:43

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 09:43

Pakistanlı Abdul Rehman Makki'nin Türkiye'deki mal varlığının dondurulmasını ilişkin karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karara göre; Abdul Rehman Makkı'nın Türkiye'deki mal varlığı, terör örgütleri IŞİD ve El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle donduruldu.

Kararda şöyle denildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1998 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."