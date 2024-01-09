Kararsızlar dikkat çekiyor: Dört farklı ankete göre Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum başa baş

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerine üç ay kala, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayını açıkladı.

AKP’nin İstanbul’da CHP’nin yeniden aday gösterilen İBB başkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı rakibi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oldu.

Adayların açıklanması sonrasında dört anket şirketi ellerindeki verileri paylaştı.

MetroPoll’ün yaptığı aralık ayı araştırmasına göre İmamoğlu ve Kurum yarıştığı takdirde sonucun ne olacağı yurttaşa soruldu. Anket sonuçlarına göre İmamoğlu yüzde 48.2, Kurum yüzde 33.9 oy alıyor. Katılımcıların yüzde 17.9 “Fikrim yok” diyor.

İYİ Partililerin 84.2’si, DEM Partililerin yüzde 75’i İmamoğlu’na, İYİ Partililerin yüzde 6.1, DEM Partililerin yüzde 2.7’si Kurum’a oy vereceğini kaydediyor.

İMAMOĞLU ÖNDE

Anket şirketi Sonar, geçen ay “Yerel seçimden sonra kimi İBB Başkanı görmek istersiniz” diye açık uçlu soru sordu. Yüzde 31’i İmamoğlu’nu, yüzde 6.7’si Kurum’u söyledi.

İmamoğlu’nun tanınırlığı yüzde 93.7 iken Kurum’unki ise yüzde 67.8 olarak gerçekleşti. Katılımcılardan yüzde 51’i İmamoğlu’nu İBB Başkanlığına yakıştırırken bu oran Kurum’da yüzde 36.9 oldu.

Optimar’ın kasım araştırmasına göre ise İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 20.9.

ORC anketinde ise CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40.8 oy alırken Cumhur İttifakı’nın belirleyeceği adaya ise yüzde 40.2 oy verildiği görüldü.

Toplanan verilerde eğilimler ölçülürken kararsızların yüksek olması dikkat çekti. Toplanan anket sonuçlarına göre, Ekrem İmamoğlu yüzde 40.8, Murat Kurum yüzde 40.2, kararsızım yüzde 19.0 oy aldı.

