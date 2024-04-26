Karayalçın: ‘Erdoğan ile Özel’in görüşmesini doğru buluyorum’

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in yapacağı görüşmeye ilişkin ‘doğru buluyorum’ açıklamanı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 21:22
Karayalçın: ‘Erdoğan ile Özel’in görüşmesini doğru buluyorum’
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Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde ‘Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir’ sözleri üzerine açıklama yaptı. Erdoğan ile Özel’in görüşmesini savunan Karayalçın, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

‘DOĞRU BULUYORUM’

“CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in Sn. Cumhurbaşkanı ile görüşmesini doğru buluyorum. Çünkü; CHP’li belediyelerin devir aldığı borçlar Pek çok yerde AKP’li belediyelerden görevi devir alan CHP’li başkanlar büyük bir borç ile karşılaştı. Bu borçların önemli kısmı da devlete SGK’ya olan borçlar ve Maliye’ye olan vergi borçları. İktidar bu borçları adeta ek bir kaynak-kredi gibi de görmüş, ödemeyenlerin üstüne gitmemiş. Ancak şimdi bu paraların hızla tahsili yoluna gitmek isteyebilirler.

“CHP’Lİ BELEDİYELERİ SIKIŞTIRMAK İSTEYEBİLİRLER”

CHP’li belediyeleri sıkıştırmak isteyebilirler. Bu konunun konuşulması halka hizmetin siyaset dışı tutulması istenebilir. Para değil, Hazine garantisi gerekli: CHP’li belediyelerin çoğu projesinin kaynak sorunu yok. Doğru projeler olduğu için, ödenebilir olduğu için dünyada pek çok yerden uygun koşullarda kredi bulunabiliyor. Ama bunun için merkezi otoritenin, Hazine’nin garanti vermesi gerekiyor.

“PARTİLER ÜSTÜ ORTAK BİR DEVLET AKLI İNŞA EDİLEBİLİR”

Bunun için de haklı talep iletilir. Kentsel dönüşüm için işbirliği şart: Türkiye’de başta İstanbul deprem bekleyen çok sayıda il var. Burada merkezi yönetim ile yerel yönetimin karar alma-uygulama anlamında birlikte çalışma zorunluluğu var. İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde parti ayrımı olmaz. Bu durum önceliklidir. Anayasal süreç-devlet aklı: Anayasa yapım süreci önemlidir. Bu konuda da karşılıklı birbirini dinleyerek, geniş toplum kesimlerinin de görüşü alınarak bir süreç işletilebilir. Uyulmayan Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Yaşanan hak kayıpları ortada. Burada partiler üstü ortak bir devlet aklı inşa edilebilir.”



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