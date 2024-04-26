Karayalçın: ‘Erdoğan ile Özel’in görüşmesini doğru buluyorum’
Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel’in yapacağı görüşmeye ilişkin ‘doğru buluyorum’ açıklamanı yaptı.
Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde ‘Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir’ sözleri üzerine açıklama yaptı. Erdoğan ile Özel’in görüşmesini savunan Karayalçın, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:
‘DOĞRU BULUYORUM’
“CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in Sn. Cumhurbaşkanı ile
görüşmesini doğru buluyorum. Çünkü; CHP’li belediyelerin devir aldığı borçlar
Pek çok yerde AKP’li belediyelerden görevi devir alan CHP’li başkanlar büyük
bir borç ile karşılaştı. Bu borçların önemli kısmı da devlete SGK’ya olan
borçlar ve Maliye’ye olan vergi borçları. İktidar bu borçları adeta ek bir
kaynak-kredi gibi de görmüş, ödemeyenlerin üstüne gitmemiş. Ancak şimdi bu
paraların hızla tahsili yoluna gitmek isteyebilirler.
“CHP’Lİ BELEDİYELERİ SIKIŞTIRMAK İSTEYEBİLİRLER”
CHP’li belediyeleri sıkıştırmak isteyebilirler. Bu konunun
konuşulması halka hizmetin siyaset dışı tutulması istenebilir. Para değil,
Hazine garantisi gerekli: CHP’li belediyelerin çoğu projesinin kaynak sorunu
yok. Doğru projeler olduğu için, ödenebilir olduğu için dünyada pek çok yerden
uygun koşullarda kredi bulunabiliyor. Ama bunun için merkezi otoritenin,
Hazine’nin garanti vermesi gerekiyor.
“PARTİLER ÜSTÜ ORTAK BİR DEVLET AKLI İNŞA EDİLEBİLİR”
Bunun için de haklı talep iletilir. Kentsel dönüşüm için
işbirliği şart: Türkiye’de başta İstanbul deprem bekleyen çok sayıda il var.
Burada merkezi yönetim ile yerel yönetimin karar alma-uygulama anlamında
birlikte çalışma zorunluluğu var. İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde parti
ayrımı olmaz. Bu durum önceliklidir. Anayasal süreç-devlet aklı: Anayasa yapım
süreci önemlidir. Bu konuda da karşılıklı birbirini dinleyerek, geniş toplum
kesimlerinin de görüşü alınarak bir süreç işletilebilir. Uyulmayan Anayasa
Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Yaşanan hak kayıpları
ortada. Burada partiler üstü ortak bir devlet aklı inşa edilebilir.”
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