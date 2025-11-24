Karayılan'dan CHP'ye tehdit gibi 'İmralı' tepkisi: 'Düzeltmezlerse zarar görecekler'

Kendisini feshettiğini açıklayan terör örgütü PKK'nin çatı örgütü KCK'nin yöneticilerinden Murat Karayılan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İmralı Cezaevi'ne gidecek TBMM heyetinde yer almama kararı vermesine tepki gösterdi.

Terör örgütüne yakın bir TV kuruluşuna yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin süreçte üstlendiği role dikkat çeken Karayılan "Sayın Devlet Bahçeli’nin de belirttiği gibi esas muhatapla tartışılmazsa, bu süreçte gelişme yaşanmaz. Bu açıdan komisyonun gitmesi iyidir ve sürecin ilerlemesinde rol oynayacaktır" dedi.

"ZARAR GÖRECEKLER"

Karayılan CHP'nin tutumu için ise "Bana göre CHP yanlış yaptı. CHP’nin bu tutumu kendisine dönecektir. Son yıllarda sergilediği imajı bu tutumuyla boşa çıkardı. 'Çözüm taraftarıyız' söylemleri var fakat bu önemli süreçte çözüm için İmralı’ya gitmek çok kritiktir. CHP’nin, kendisini Kürtler dahil tüm Türkiye’nin partisi yapma iddiası vardı; ancak bu yaklaşım onun tam tersidir. Düzeltmezlerse kendileri zarar görecek" ifadelerini kullandı. Karayılan CHP'yi kararından dönmeye çağırdı.