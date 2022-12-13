'Kartal İmam Hatip diplomanız cebinizde ise...' Bilal'in okulundan bir isim daha THY'ye girdi
Türk Hava Yolları'nda Kartal İmam Hatip Lisesi çıkışlı isimlerin 'istihdam'ına devam ediliyor. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın iddiasına göre okulun mezunlarından olan AKP İstanbul İl Gençlik Kolları yönetici Ubeydullah Emin Karacakaya "THY İnsan Kaynakları" uzmanı yapıldı.
AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetimi'nde görev yapan Ubeydullah Emin Karacakaya'nın THY'de "İnsan Kaynakları Uzmanı" olarak göreve getirildiği iddia edildi.
İddiayı, Airport Haber Genel Yayın Yönetmeni ve İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından duyurdu.
Kıdık'ın söz konusu paylaşımı şöyle oldu:
"Vay vay vay.... Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetiminde olursanız, üstelik Kartal İmam Hatip Mezunu diplomanız cebinizde ise THY'nin kapıları sonuna kadar açık size. İşte son örnek Ak Parti Gençlik Kolları YK Üyesi Ubeydullah Emin Karacakaya THY İnsan kaynakları uzmanı oldu"
'KARTAL İMAM HATİP' HAVA YOLLARI
Ülkenin en büyük havayolu şirketi olan THY’de çeşitli kadrolara yerleştirilen yaklaşık 80 ismin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mezunları arasında olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi çıkışlı olduğu belirtiliyor.
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