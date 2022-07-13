Bilal Erdoğan lüks AVM’de tavukçu açtı: Pilavı 32 TL’ye satıyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ortakları arasında yer aldığı Doruk Izgara şirketi, çay ve “waffle”dan sonra şimdi de lüks alışveriş merkezinde tavuk restoranı açtı.

İstanbul İstinye’deki AVM’nin açık alanında lüks markaların yer aldığı alanda açılan restoran sadece beyaz etten üretilen yemekler satıyor. 22 Mayıs’ta 1 milyon 500 bin TL sermaye ile açılan restoranda altılı tavuk kanat 45.50 TL, pirinç pilavı ise 32 TL.