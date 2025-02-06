Kartalkaya faciasında kızı ve torunlarını kaybeden eski AKP'li vekilden, Bakan Ersoy'a isyan: Tedbir almak bizim işimiz değildi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de çıkan otel yangınında ailesinden 8 kişiyi kaybeden Bolu AKP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Güner, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına sert tepki gösterdi.
Eski AKP Milletvekili Mehmet Güner’in kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin, torunları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin’in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin; Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Sorumluluk bizde değil" açıklamasını değerlendiren Mehmet Güner, "Tedbir almak bizim işimiz değildi. Otel yöneticilerinden, belediyesine, bakanlığına kadar… Tedbir alması gereken onlardı" ifadelerini kullandı.
"ASSANIZ DA DÖVSENİZ DE..."
Güner, katıldığı programda şöyle konuştu:
"Bu olayda benim kızım, damadım, kızımın kayınbiraderi ve görümcesi, 4 tane de torunumuz… Böyle bir faciada bazı ihmaller sonucunda bizim evlatlarımız hayatını kaybetti. Sadece bizim değil bu arada gelen konuşmalarda 78 adet orada ölen olduğunu öğrendim. Onların da ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizim için zor bir imtihan. Bizler inançlı insanlarız. İnancımız bizi muhafaza etti, Rabbimize isyan etmedik. İhmaller var, gördük ama bu konuda suçlu olan insanları assanız, dövseniz de bizim evlatlarımızı geri getirmiyor."
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçimi doğru bilen şirketten son anket!
- Bahçeli hastaneye kaldırıldı
- Ege Denizi'nde şiddetli deprem
- Nahit Eren'den, Arif Güran'a yanıt
- Şef Danilo Zanna'nın mekanındaki çay fiyatı gündem oldu
- Şartları sıraladı: Çağrıyı nasıl yapacak?
- Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti
- Trump'ın 'Gazze' planına Türkiye'den ilk tepki!
- Yeni transfere yol gözüktü!
- Ekrem İmamoğlu’ndan ilk açıklama!