Kartalkaya faciasında kızı ve torunlarını kaybeden eski AKP'li vekilden, Bakan Ersoy'a isyan: Tedbir almak bizim işimiz değildi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 06.02.2025 - 09:51

Eski AKP Milletvekili Mehmet Güner’in kızı Zehra Sena Güner Gültekin, damadı Bilal Gültekin, torunları Muhammet Selim Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, çiftin koruyucu ailesi oldukları Sümeyye Güner, Bilal Gültekin’in kardeşleri Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin; Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "Sorumluluk bizde değil" açıklamasını değerlendiren Mehmet Güner, "Tedbir almak bizim işimiz değildi. Otel yöneticilerinden, belediyesine, bakanlığına kadar… Tedbir alması gereken onlardı" ifadelerini kullandı.

"ASSANIZ DA DÖVSENİZ DE..."

Güner, katıldığı programda şöyle konuştu:

"Bu olayda benim kızım, damadım, kızımın kayınbiraderi ve görümcesi, 4 tane de torunumuz… Böyle bir faciada bazı ihmaller sonucunda bizim evlatlarımız hayatını kaybetti. Sadece bizim değil bu arada gelen konuşmalarda 78 adet orada ölen olduğunu öğrendim. Onların da ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizim için zor bir imtihan. Bizler inançlı insanlarız. İnancımız bizi muhafaza etti, Rabbimize isyan etmedik. İhmaller var, gördük ama bu konuda suçlu olan insanları assanız, dövseniz de bizim evlatlarımızı geri getirmiyor."