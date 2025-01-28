Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

TBMM Genel Kurulu’nda, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi.

Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 22:17

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı.

TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı.

Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.


Etiketler: #TBMM #Kartalkaya #Araştırma

İlgili Haberler

Kartalkaya'daki otel müdürünün ifadeleri ortaya çıktı: 'Son denetimi bakanlık yaptı'

Kartalkaya'daki otel müdürünün ifadeleri ortaya çıktı: 'Son denetimi bakanlık yaptı'
Erdoğan'dan parti kurmaylarına Kartalkaya mesajı: 'Arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak'

Erdoğan'dan parti kurmaylarına Kartalkaya mesajı: 'Arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak'
Son Dakika... Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!

Son Dakika... Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler