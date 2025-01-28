Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak
TBMM Genel Kurulu’nda, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınının araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu önergesi kabul edildi.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta sabaha karşı çıkan yangında çoğu çocuk 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralanmıştı.
TBMM Genel Kurulu, bütün parti gruplarının Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin araştırma önergelerini görüşmek üzere toplandı.
Önergelerin birleştirilerek görüşüldüğü Genel Kurulda, yangına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.
Etiketler: #TBMM #Kartalkaya #Araştırma
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