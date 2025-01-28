Kartalkaya'daki otel müdürünün ifadeleri ortaya çıktı: 'Son denetimi bakanlık yaptı'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 14:20

Güncelleme: 28.01.2025 - 14:20

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı. Soruşturma süreci devam ederken Grand Kartal Otel’in Müdürü Zeki Yılmaz’ın ifadesi ortaya çıktı.

Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz, “Yangın olayı meydana geldiği sırada, Grand Kartal Oteli’nin 9. katında, 9050 numaralı odada kalıyordum. Koridordan sesler duymam üzerine uyandım. Aynı anda resepsiyondan cep telefonum aranarak otelin 4. katında yangın çıktığı haber verildi. Hızlı bir şekilde odadan çıkarak yangın merdivenini kullanıp 4. kata indim. 9. katta odadan çıktığım anda dumanlar vardı ancak yangını bizzat görmedim. 4.kata indiğimde, yangın merdiveninden restoran kısmına inmeye çalıştım. Ancak kapıları açamadığım için misafirlerin kullandığı koridora geçtim. Buradan restoran kısmına geçmek istedim. Ancak dumanın çok yoğun olması ve içeride kimseyi görememem sebebiyle 5. kattaki resepsiyon kısmına çıkmayı denedim. İki kez merdivenle çıkmaya çalıştım fakat yoğun duman nedeniyle başarılı olamadım. Daha sonra, merdivenlerden 3. kata indim. 3. katta gördüğüm bir grup kalabalığı, 1. katta bulunan kayak odasından çıkmaları için yönlendirdim. Ardından odaları gezerek kapılara vurdum ve bağırarak insanları uyarmaya çalıştım. Daha sonra kendim de otelden dışarı çıktım. Otel ile ilgili güvenlik ve diğer tüm önlemler, otel sahibi Halit Ergül’ün damadı Emir Aras tarafından takip edilmektedir. Ben de bu süreçlerde Emir Aras’a yardımcı olmaktayım. Otel sahibi Halit Ergül’ün, bu denetimlerden ve alınan önlemlerden bilgisi bulunmaktadır. Söz konusu otelde, Turizm Bakanlığı, İl Özel İdaresi ve İl Tarım Müdürlüğü düzenli olarak kendi alanlarıyla ilgili denetim yapmaktadır. En son denetim, 2024 yılının Aralık ayında, sezon açıldıktan birkaç gün sonra Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu denetimde, nitelikli bir eksiklik bulunmamıştır. Ancak, engelli odasının olmaması, çamaşırhanede halının bulunması ve kazan dairesinden koku gelmesi nedeniyle bazı eksiklikler tespit edilmiştir. Bunun dışında herhangi bir eksiklik hatırlamıyorum” diye konuştu.

“OTELDE YAĞMURLAMA SİSTEMİ BULUNMAMAKTADIR”

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde duman sensörü, yangın merdiveni ve yangın hortumlarında sorun tespit edilmediğini belirten Müdür Yılmaz, “Otelde bulunan duman sensörleri, yangın merdivenleri, katlardaki yangın tüpleri ve yangın hortumları, son denetimde Turizm Bakanlığı tarafından incelenmiştir. Bu denetimde herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Otelde yağmurlama sistemi bulunmamaktadır. Duman sensörleri, yangın tüpleri ve yangın hortumlarından, otelin teknik personeli olan Hüseyin Bey sorumludur. Şu an soyadını hatırlamıyorum. Yangın merdivenlerinde, afet anında kaçışı engelleyecek herhangi bir eşyanın bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Bu tür malzemelerin rutin kontrolleri, teknik personel Hüseyin Bey tarafından yapılmaktadır. Bu sezonun başında da bu kontroller gerçekleştirilmiştir. Yangın sırasında, yangın dedektörleri çalışıyordu. Zaman zaman teknik personelle birlikte bu denetimleri yapıyordum. Gösterilen video, otelin 4. katında bulunan restoran kısmına aittir. Videoda görülen dumanın çıktığı yer, “show” olarak tabir edilen ve kahvaltılarda omlet ve yumurta gibi yiyeceklerin hazırlandığı alandır. Bu alan, mutfak ve orada çalışan aşçılara aittir. Show alanında, ısıtma ve pişirme işlemleri için kullanılan cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazların fişlerinin, normal şartlarda takılı olmaması gerekir; yalnızca kullanılacağı zaman fişin takılması gereklidir. Aşçıbaşının olay tarihinde bu alan için kimi görevlendirdiğini bilmiyorum. Meydana gelen yangın olayında, Grand Kartal Otel isimli işletmede alınması gereken tedbirler konusunda benim herhangi bir kusurum olup olmadığını bilemiyorum” ifadelerini kullandı.