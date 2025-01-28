Erdoğan'dan parti kurmaylarına Kartalkaya mesajı: 'Arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 13:00

Güncelleme: 28.01.2025 - 13:11

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanmıştı.

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın, Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Kim olursa olsun hatası olan arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak" dediği öğrenildi.

Erdoğan'ın bu sözleri akıllara, faciaya yol açan ihmallerle ilgili sorumlular arasında ismi sıklıkla dile getirilen ve görevinden istifası talep edilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının faciadaki sorumluluğuna ilişkin Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'den bugün bir çıkış geldi. Bahçeli, bugünkü grup toplantısında Kartalkaya faciası nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da hesap vermesi gerektiğini söyledi.

BAKANLAR KONUŞTU

Toplantıda bakanlar da gelen sorular üzerine söz aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, itfaiye ile ilgili denetimlerin zorunlu bir periyodunun olmadığını, bunun muhakkak düzenlenmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un Kartalkaya’daki bütün kronolojik sıralamayı anlattığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 4 müfettiş görevlendirdiklerini ve süreci takip ettiklerini ifade etti. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in ise Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangınla ilgili Meclis Araştırması açılması teklifi vereceklerini söylediği öğrenildi.