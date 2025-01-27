Son Dakika... Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Sağlık Bakanlığı'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama!
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını faciasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sağlık Bakanlığı 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında yaralananlarla ilgili bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: #Sağlık Bakanlığı #Kartalkaya
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