Kasım anketinde dikkat çeken sonuçlar! İkinci ile ikinci arasındaki fark yüzde 1,5

SONAR Araştırma yöneticisi Hakan Bayrakçı, Bahar Feyzan'ın Youtube kanalında 2025 yılının Kasım ayı anketini açıkladı.

Araştırmada sorulan 'Bu pazar bir seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü CHP yanıtını verdi. AKP yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 33,8 oldu.

Anket sonuçlarına göre DEM Parti 10,1 ile üçüncü parti olurken İYİ Parti yüzde 5,8 ile dördüncü parti oldu.

Oy oranları şöyle:

Yüzde 35,3 CHP

Yüzde 33,8 AKP

Yüzde 10,1 DEM

Yüzde 5,8 İYİP

Yüzde 4,4 MHP

Yüzde 4,3 ZP

Yüzde 2,4 YRP

Yüzde 2,1 AP

''BELEDİYELERE OPERASYONLAR SİYASİ' GÖRÜŞÜ HAKİM''

Bayrakçı, CHP'li belediyelere dönük operasyonları halkın 'siyasi' nitelikli operasyonlar olarak gördüğünü belirterek tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun Danışmanı Necati Özkan ve gazeteci Merdan Yanardağ hakkında açılan 'casusluk' soruşturmasına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 53,8'i İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın suç işlediğini düşünmüyor.

YÜZDE 58,2 ''GERİLEME YAŞADIM'' DEDİ

Araştırmada katılımcılara ''Son haftalarda parasal durumunuzda bir iyileşme mi yaşadınız yoksa bir gerileme mi yaşadınız?'' sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 58,2'si ''Gerileme yaşadım'' yanıtını verdi.

DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILMALI MI?

Hakan Bayrakçı, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasına ilişkin katılımcıların görüşlerini paylaştı.

Sonuçlarda yüzde 45,3'ün ''Evet, serbest bırakılmalıdır'', yüzde 39,9'un ''Hayır, serbest bırakılmalıdır'' yanıtını verdi.

'UMUT HAKKI' SORULDU

Ankette terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını öngören 'umut hakkı' düzenlemesine ilişkin de katılımcılara soru soruldu. Sonuçlara göre; yüzde 77,9 ''Hayır, serbest bırakılmamalı'' yanıtını verdi.