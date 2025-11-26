Kasım ayı anket sonuçlarında yine CHP önde: 'Terörsüz Türkiye' araştırmasında dikkat çeken sonuçlar

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.11.2025 16:13:00
ANKARA / Cumhuriyet
AREA Araştırma, kasım ayının “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporu kapsamında yapılan anket sonuçlarını yayınladı. Cumhur İttifakı ile DEM Parti’nin ortaklaşa yürüttüğü “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşleri sorulan yurttaşların yüzde 60,2’si süreci desteklediğini ifade etti. TBMM’de kurulan komisyonun terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine yönelik yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Yurttaşların yüzde 65,7’si İmralı kararını desteklemediğini aktardı.

“Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorularını yanıtlayan katılımcılar, yüzde 24,8 oy oranıyla CHP’yi birinci sıraya taşıdı. CHP’yi yüzde 23,6’lık oy oranıyla AKP takip etti. AKP’nin ardından sırasıyla yüzde 6,2 ile DEM Parti, yüzde 5,5 ile İYİ Parti, yüzde 4,7 ile MHP, yüzde 3,9 ile Zafer Partisi, yüzde 3,1 ile Anahtar Parti, yüzde 2,5 ile ise Yeniden Refah Partisi (YRP) geldi.

Ankette kararsızların yüzde 23’lük dilimi oluşturması da dikkat çekti.

YURTTAŞLAR GÖKÇEK'E İNANMIYOR

Ankette, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı AKP’li Melih Gökçek’in oğlu AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik usulsüzlük iddiaları da soruldu. Yurttaşların yüzde 61’i yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına katılmadığını, iddiaların siyasi amaçlı olduğunu söyledi. Gökçek’e katılan katılımcı oranı ise yüzde 23,7 ile sınırlı kaldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ilişkin katılımcı görüşü ise yüzde 62,7 olumlu, yüzde 29,3 olumsuz olarak rapora yansıdı.

SÜREÇ ANALİZİ RAPORA YANSIDI

Cumhur İttifakı ile DEM Parti’nin ortaklaşa yürüttüğü “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin görüşleri sorulan yurttaşların yüzde 60,2’si süreci desteklediğini ifade etti. Yüzde 35,4’lük kesim ise sürece destek vermediğini belirtti. TBMM’de kurulan komisyonun terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesine yönelik yapılan anketin sonuçları dikkat çekti. Yurttaşların yüzde 65,7’si İmralı kararını desteklemediğini aktardı. Katılımcıların yalnızca yüzde 27,5’i İmralı’ya gidilmesi gerektiğini söyledi. CHP’nin İmralı’ya giden heyete katılmama kararına yönelik sorulan sorunun yanıtında, yurttaşların yüzde 54,8’inin CHP’nin kararını olumlu bulduğu, yüzde 37,7’lik kesiminin ise karara katılmadığı görüldü.

YURTTAŞLAR DURUŞMALARIN YAYINLANMASINI İSTİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik hazırlanan iddianame sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonların doğruluğuna inanıp inanmadıkları da yurttaşlara soruldu. Katılımcıların yüzde 52,6’sı iddialara katılmadığını, iddiaların siyasi amaç taşıdığını, yüzde 33,8’i ise iddiaların doğruluğuna inandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 82,1’inin İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’de canlı yayınlanması gerektiği yönünde fikir belirtmesi de dikkat çekti.

KATILIMCILAR YAVAŞ'IN ADINI VERDİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunu da yanıtlayan katılımcıların yüzde 37,4’ü ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı işaret etti. Yüzde 21,5’lik dilim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismini verirken, yüzde 7,9 oranında yurttaş CHP lideri Özgür Özel’in aday olmasını istedi

